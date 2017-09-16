В 2016 году на Донбассе в результате конфликта погибли 88 гражданских лиц, 354 ранены

Жертвами конфликта в Донецкой и Луганской областях в 2016 году среди гражданского населения стали 442 человека - 88 погибших и 354 раненых, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "Жертвы среди гражданского населения на востоке Украины. 2016 год", обнародованном в субботу, 16 сентября.

"По подтвержденным данным СММ, в 2016 году в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 442 случая жертв среди гражданского населения: 88 погибших и 354 раненых. Такие случаи наблюдались в основном в Донецкой области", - говорится в отчете спецмиссии.

В СММ констатируют, что основной причиной жертв среди гражданского населения являются обстрелы, преимущественно в ночное время, из различных артиллерийских систем крупного калибра. Среди раненых и погибших гражданских лиц больше всего мужчин.

"СММ зафиксировала увеличение применения тяжелого вооружения у линии соприкосновения. Начиная с октября регулярно фиксировались случаи использования реактивных систем залпового огня (РСЗО)", - также говорится в отчете.

Мины, взрывоопасные пережитки войны (ВПВ), мины-ловушки и самодельные взрывные устройства (СВУ) пропорционально чаще приводят к летальному исходу, чем обстрелы, и стали причиной остальных жертв, указали в спецмиссии.

От неправильного обращения с взрывчатыми веществами в основном страдали мальчики, не достигшие 18 лет (почти 90% жертв среди детей).