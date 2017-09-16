События

15:52 16.09.2017

С начала 2017 года на Донбассе в результате конфликта погибли 68 гражданских лиц, 315 получили ранения

Жертвами конфликта в Донецкой и Луганской областях с начала текущего года среди гражданского населения стали 383 человека – 68 погибших и 315 раненых, сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

"Посол подчеркнул, что в 2017 году гражданское население (на Донбассе - ИФ) и дальше страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертвы среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ на странице в Фейсбуке в субботу.

Ввиду ситуации на Донбассе глава СММ ОБСЕ призвал стороны конфликта обратить внимание в первую очередь на защиту гражданского населения.

"На стороны возложена ответственность за принятие мер по ограничению влияния конфликта на гражданское население. В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямой наводки, а именно - минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения", - отметил Э.Апакан.

Глава миссии также указал на необходимость постоянного информирования о минной опасности и призвал все стороны, согласно взятым на себя обязательствам, обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.

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Интерфакс-Украина
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