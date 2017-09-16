В Одесской области 16-17 сентября объявлен траур из-за гибели детей в детском лагере

В Одесской области 16-17 сентября объявлен траур в связи с гибелью детей в детском лагере "Виктория" в Одессе.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов на своей странице в Facebook коротко написал: "На Одесчине траур". А в пресс-службе обладминистрации агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что руководитель области намерен подписать соответствующее распоряжение сразу по прилету в Одессу из прерванной командировки.

Позднее пресс-служба ОГА сообщила о двухдневном трауре 16-17 сентября. "На время траура на территории области рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в теле- и радиопередачи на региональном и местном уровне", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут. Предварительно сообщалось о гибели троих детей. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

Тушением пожара занимались 40 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц техники. Крайне затрудняло тушение пожара отсутствие в пожарных гидрантах давления и пустой пожарный водоем. Из-за этого воду к пожару пришлось доставлять за 1200 м.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.