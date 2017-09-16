Украинец Гриб после посещения больницы вновь находится в краснодарском СИЗО

Адвокат гражданина Украины Павла Гриба, удерживаемого в СИЗО Краснодара (РФ), Андрей Сабинин подтвердил, что его подзащитный был в лечебном учреждении, но в настоящее время снова в СИЗО.

"Действительно, вчера Павла вывозили в лечебное учреждение. Это не связано с ухудшением здоровья. Комиссия врачей решала вопрос о возможности нахождения в СИЗО, о наличии/отсутствии заболеваний, этому препятствующих. Письменного заключения пока нет, выходные", - написал он на странице в Фейсбуке в субботу.

А.Сабинин указал, что П.Гриб вернулся в СИЗО.

Как сообщалось, 28 августа бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

14 сентября адвокат А.Сабинин сообщил, что П.Гриб получил в СИЗО продукты, вещи и деньги, вопрос с лекарствами на то время решался.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему – неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.

В МИД также потребовали от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование П.Гриба.