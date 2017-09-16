Мандат миротворческой миссии должен включать вывод российских войск с территории Донбасса – Климкин

Украина настаивает на включении в мандат миротворческой миссии ООН полного цикла вывода российских войск, наемников и вооружения, процесс создания такой миссии на Донбассе может занять не менее полугода, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы знаем, что этот процесс с начала занимает от полугода и далее, это зависит от политического контекста, от мандата, участников и т.д. Нам очень важно, чтобы этот процесс продвигался, чтобы Россия не имела возможности манипулировать мандатом этой миссии и не ослабила его, иначе это теряет всякий смысл", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

П.Климкин рассказал, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должен охватывать всю территорию оккупированного Донбасса и неконтролируемый участок украинско-российской границы, "иначе это будет неэффективный элемент по определению".

"Мандат такой миротворческой миссии должен включать полный цикл вывода и российских регулярных войск, и наемников, и всего этого металлолома, который Россия затянула на территорию оккупированного Донбасса, и, конечно, первые шаги по нормализации ситуации и возвращению к мирной жизни. Это включает также разоружение", - уточнил министр.

Глава МИД также подчеркнул: "Никаких разговоров, никаких манипуляций, никаких попыток … легитимизировать российский протекторат, российскую колонию".

По его словам, осуществление такой инициативы должно дать основу для переходного периода, который бы привел к выборам на Донбассе.

"Никто не будет соглашаться на все российские манипуляции, чтобы Россия хотя бы частично контролировала подготовку к этим выборам и их проведение. В этом основные элементы нашей позиции", - сказал глава МИД, добавив, что намерен обсуждать эти вопросы с международными партнерами.