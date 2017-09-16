События

13:45 16.09.2017

Россияне ни в коем случае не могут входить в состав миротворцев ООН на Донбассе – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что россияне не могут принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе ни в коем случае.

"Мы считаем, что ни в коем случае, поскольку Россия, как страна-агрессор, если она еще присутствует в миротворческой миссии, то это просто "срывает крышу". Серьезно, каким образом Россия, которая фактически оккупировала территорию Донбасса и это как раз смесь классической и гибридной оккупации, может быть в этой миссии?", - сказал глава МИД журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о возможности участия россиян в миротворческой миссии.

По его словам, в этой миссии могут принимать участие только те, кому "мы доверяем и кому может доверять международное сообщество".

"Состав миссии будем обсуждать потом, есть определенные мысли, но если сейчас я их озвучу, то это будет не очень этично по отношению к нашим партнерам", - сказал министр.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украинский военный ранен накануне во время обстрела Крымского на Луганищне

Гройсман: Будет ли создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее

Во время пожара в детском лагере в Одессе погибли две девочки

Лидер КНДР заявил, что его страна близка к завершению создания ядерных сил

Львовский суд не избрал Сакварелидзе меру пресечения

ПОСЛЕДНЕЕ

Гелетей сообщил о расследовании инцидента с журналистом Ткачом

Киев 17 сентября может побить температурный рекорд

Гражданка РФ пыталась из Турции попасть в Грузию в чемодане

Если трагедия в одесском лагере произошла из-за халатности, то виновные должны быть жестко наказаны - Гройсман

Детский лагерь в Одессе, на пожаре в котором погибли дети, в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА