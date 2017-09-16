Киев 17 сентября может побить температурный рекорд

В ближайшие сутки, 17 сентября, в Украине будет преобладать теплый и сухой воздух, лишь на западе и севере более влажный, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью и утром в большинстве северных областей и на крайнем западе страны небольшой, днём в западных областях местами умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, в южной части до 20°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 8-10°; днем 29-34°, в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях 24-29°, на крайнем западе 18-23°.

В Киеве - ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза, днём без осадков; температура воздуха ночью 13-15°, днём 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 сентября самая высокая температура воздуха днём была +28,5 в 1939 году, самая низкая ночью +1 в 1952 году.

18 сентября – без осадков, лишь ночью в западных и местами в Житомирской области кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днём в западных и Житомирской областях 14-19°, на остальной территории 29-34°, в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Черкасской областях 22-27°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 15-17°, днём 23-25°.

16 сентября на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в районе Киева 17°.