События

13:25 16.09.2017

Украинский военный ранен накануне во время обстрела Крымского на Луганищне

Украинский военный получил ранения накануне в результате обстрела боевиками н.п.Крымское (Луганская обл.), сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Погибших за минувшие сутки нет, но один военный получил ранения в Крымском во время вражеского обстрела", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что боевики за минувшие стуки совершили 30 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате ранен один украинский военнослужащий.

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