Полиция изъяла у пассажира Киевского метро гранату и дымовые шашки

Правоохранители обнаружили у пассажира Киевского метрополитена на станции "Вокзальная" боеприпасы, часть которых он якобы нашел в Ровенской области, остальные – заказал в Интернете.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Киева, во время отработки территории столичного метро в рамках операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники управления полиции метрополитена заметили в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласили его в комнату полиции. Во время личного досмотра у 22-летнего мужчины обнаружили и изъяли опасные предметы: гранату РГД-5, запал к ней, дымовые шашки и глушители к автомату.

Правоохранители установили личность задержанного - им оказался уроженец Черниговской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, часть боеприпасов он якобы нашел в Ровенской области, другие опасные предметы заказал через Интернет. Молодой человек отказался объяснять, куда и зачем перевозил боеприпасы.

Следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Боеприпасы отправлены на экспертизу.