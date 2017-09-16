События

12:01 16.09.2017

Полиция изъяла у пассажира Киевского метро гранату и дымовые шашки

Правоохранители обнаружили у пассажира Киевского метрополитена на станции "Вокзальная" боеприпасы, часть которых он якобы нашел в Ровенской области, остальные – заказал в Интернете.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Киева, во время отработки территории столичного метро в рамках операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники управления полиции метрополитена заметили в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласили его в комнату полиции. Во время личного досмотра у 22-летнего мужчины обнаружили и изъяли опасные предметы: гранату РГД-5, запал к ней, дымовые шашки и глушители к автомату.

Правоохранители установили личность задержанного - им оказался уроженец Черниговской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, часть боеприпасов он якобы нашел в Ровенской области, другие опасные предметы заказал через Интернет. Молодой человек отказался объяснять, куда и зачем перевозил боеприпасы.

Следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Боеприпасы отправлены на экспертизу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман: Будет ли создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее

Во время пожара в детском лагере в Одессе погибли две девочки

Лидер КНДР заявил, что его страна близка к завершению создания ядерных сил

Львовский суд не избрал Сакварелидзе меру пресечения

Задержанному аудитору "Укрзализныци" Джакели Вахтанги избрана мера пресечения

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман выступает за создание Министерства ветеранов, ведется работа над его концепцией

Гройсман выступает за суровые наказания для коррупционеров

Полиция Лондона выявила подозреваемого в подготовке взрыва в метро

Правоохранители обнаружили около тысячи кустов конопли в частных теплицах в Одесской области

Прокуратура Луганской области объявила о подозрении "прокурору Генпрокуратуры ЛНР"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на отбойные молотки на price.ua
РЕКЛАМА