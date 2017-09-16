Гройсман выступает за суровые наказания для коррупционеров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым вынесение обвинительных приговоров в отношении коррупционеров.

"Много уже чего сделано, но нужно завершить, а завершить можно только единственным - посадками в тюрьму коррупционеров, нравится это кому-то или нет. Это единственное, что нам необходимо... Дискуссия приведет нас к тому, что мы потеряем время, говоря, какой должен быть суд. Я говорю - справедливый и доступный, и быстро", - сказал В.Гройсман в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Премьер также рассчитывает на то, что обновленный Верховный суд Украины обеспечит качественное правосудие.

"Сейчас нужно усиливать ответственность и обеспечивать новое качество украинских судов. Я очень рассчитываю на то, что сформированный новый Верховный суд начнет действительно обеспечивать качественное правосудие", - сказал он.