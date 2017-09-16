Гройсман: Будет ли создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что не имеет значения, будет ли создан Антикоррупционный суд или палата, главное, чтобы этот орган был независим и создался быстро.

"Необходимо быстро создать инструмент, который позволит осуществлять правосудие над коррупционерами - это важно, и как это будет называться - Антикоррупционная палата суда независимая, Антикоррупционный суд - не имеет значения, потому что необходимо быстро создать тот орган, который будет заниматься этими (вопросами - ИФ)", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

В.Гройсман отметил, что он как премьер должен обеспечить достаточное финансирование для работы такого органа.

"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда или Антикоррупционной палаты, но подчеркиваю: очень важно, чтобы это было быстро и чтобы эта структура была независима", - сказал премьер.

При этом он добавил, что сейчас в судах находится около 1 тыс. незавершенных дел по борьбе с коррупцией.