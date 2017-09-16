Полиция Лондона выявила подозреваемого в подготовке взрыва в метро

Полиции удалось идентифицировать подозреваемого в подготовке теракта в метро Лондона, сообщила BBC Bews со ссылкой на корреспондента Sky News.

"Источники в сферах безопасности говорят, что им удалось идентифицировать подозреваемого в исполнении взрыва на "Парсонс-грин", с помощью записей с камер наблюдения". Официального подтверждения этой информации нет. Заместитель главы полиции Лондона Марк Роули в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, был ли кто-либо арестован в связи с терактом.

Взрыв произошел в пятницу на станции "Парсонс-грин", пострадали 29 человек. Премьер-министр Тереза Мэй подняла уровень террористической угрозы со "значительной" до "первостепенной". Из-за теракта полиция усилит меры безопасности на футбольном матче между "Челси" и "Арсеналом", который состоится на стадионе Стэмфорд-бридж.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". Пока нет подтверждений причастности ИГ к этому теракту.