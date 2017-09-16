Во время пожара в детском лагере в Одессе погибли две девочки

Во время пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли две девочки, еще одну девочку спасатели ищут, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"После проверки количества детей персоналом комплекса, недосчитались 3 девочек (2005-2009 г.р.). При проведении работ по разборке конструкций здания в 2 ч. 45 мин. и в 3 часа. 02 мин. 16 сентября обнаружены фрагменты 2 обгоревших детских тел. По состоянию на 7 ч. 16 сентября продолжаются поиски третьего ребенка. К работам привлечены 50 чел. и 11 ед. техники, из них от ДСНС 40 чел. и 9 ед. техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ДСНС в Одесской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, сотрудник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Евгений Кавун сообщил журналистам, что пожар в лагере возник около 23.30. Его площадь составили около 1 тыс. кв.м. Тушением пожара занимались 40 человек личного состава и 9 единиц техники. Крайне затрудняло тушение пожара отсутствия в пожарных гидрантах и пустой пожарный водоем. Из-за этого воду к пожару пришлось доставлять за 1200 м.

Предварительно сообщалось о гибели троих детей.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.