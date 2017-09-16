Лидер КНДР заявил, что его страна близка к завершению создания ядерных сил

КНДР близка к тому, чтобы завершить создание ядерных сил, приводит агентство "Ренхап" слова лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Мы должны четко показать великодержавным шовинистам, как наше государство достигает цели формирования своей ядерной силы, несмотря на их бесконечные санкции и эмбарго", - цитирует агентство Ким Чен Ына.

В сообщении агентства отмечается, что лидер КНДР "сделал замечание во время наблюдения за пуском баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12"".

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.