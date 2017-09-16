Львовский суд не избрал Сакварелидзе меру пресечения

Галицкий районный суд Львова не избрал меры пресечения члену партии "Рух новых сил", соратнику лидера этой партии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе.

Об этом сообщил сам Д.Сакварелидзе.

"Галицкий суд только что удовлетворил наше ходатайство и оставил меня без какой-либо меры пресечения, понимая наверное, что врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно "порошковые" и не имеют под собой реальных оснований", - написал он своей странице в Фейсбук.

В своем сообщении Д.Сакварелидзе поблагодарил ряд народных депутатов, которые "приехали меня (Д.Сакварелидзе – ИФ) поддержать и выразили готовность взять на поруки" и судью за " проявленную порядочность".

"Наша борьба продолжается, ведь дело не только во мне. Мы не успокоимся, пока не освободим каждого нашего товарища и не остановим политические репрессии, пока не добьемся победы Украины!", - написал Д.Сакварелидзе.

Как сообщалось, Галицкий районный суд Львова в пятницу вечером приступил к избранию меры пресечения члену партии "Рух новых сил", соратнику лидера этой партии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе.

Соответствующее видео из зала суда размещено на странице партии "Рух новых сил" в Фейсбуке.

Д.Сакварелидзе, обращаясь к судье, призвал его не избирать никакой меры пресечения, заверив, что будет являться в суд и к следователю, давать показания.

В суд прибыли некоторые народные депутаты Украины и активисты.

14 сентября Д.Сакварелидзе объявили о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября. Согласно озвученной правоохранителем информации, Д.Сакварелидзе подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

15 сентября прокуратура заявила, что намерена ходатайствовать об избрании Д.Сакварелидзе меры пресечения в виде личного обязательства на судебном заседании 18 сентября.