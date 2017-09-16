События

08:08 16.09.2017

Задержанному аудитору "Укрзализныци" Джакели Вахтанги избрана мера пресечения – Сарган

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой заставы первому заместителю начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанги, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца аудитора "Укрзализныци" В.Джакели с альтернативой внесения залога в сумме 1,4 млн грн", - написала она на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, оперативники Службы безопасности Украины задержали в среду первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанги в момент получения крупной взятки, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

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Интерфакс-Украина
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