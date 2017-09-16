События

07:12 16.09.2017

Боевики за сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие стуки совершили 30 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате которых один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. С Донецкого и Мариупольского активность врага перешла на Луганское направление… Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 30 раз нарушили перемирие. 9 раз враг применял минометы калибра 82 миллиметра. На каждый второй обстрел боевиков силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Луганском направлении вечером боевики обстреливали окрестности Крымского из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, и район Новотошковского – из минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении после 18.00 боевики обстреливали окрестности Авдеевки из минометов и крупнокалиберных пулеметов, окрестности Песок – из минометов, а окрестности Светлодарска – из гранатометов.

На Мариупольском направлении боевики вечером обстреливали позиции сил АТО вблизи Водяного.

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