События

06:31 16.09.2017

В одном из регионов Грузии снова возник лесной пожар

В лесном массиве у высокогорного села Хахабо в Тушетии (регион Кахетия, Восточная Грузия), где всего несколько дней назад полностью был ликвидирован крупный пожар, под вечер в пятницу вновь возникли очаги возгорания.

Как сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в зоне возгорания работают несколько десятков пожарных с техникой, которым уже удалось локализовать часть огненных очагов, однако, тушение нового пожара осложняют сложный горный рельеф и ветер.

По информации ведомства, работы по локализации и ликвидации огня в Тушетии будут продолжатся всю ночь.

Лесные пожары начались в Грузии в августе из-за засушливого лета. Самые масштабные из них произошли на юге страны в регионе Самцхе-Джавахети - в Боржомском ущелье, где, предположительно сгорело до 100 гектаров леса, а также в большом лесном массиве, прилегающем к горноклиматическому курорту Абастумани. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан, Белоруссия, а также Иран.

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Интерфакс-Украина
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