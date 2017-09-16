Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников Управления госохраны

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны возле одного из ресторанов Конча-заспы.

"Только в Конча-Заспе возле одного из ресторанов где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - написал он на своей странице в Фейсбук.