События

02:01 16.09.2017

Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников Управления госохраны

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны возле одного из ресторанов Конча-заспы.

"Только в Конча-Заспе возле одного из ресторанов где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - написал он на своей странице в Фейсбук.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в метро Лондона

До 29 человек возросло число пострадавших в лондонском метро

В Запорожской области задержан на взятке замначальника колони

НАБУ проводит обыски в Днепре в рамках расследования возможного незаконного обогащения нардепа Дейдея

В киевской галерее застрелился мужчина

ПОСЛЕДНЕЕ

Совбез ООН назвал "крайне провокационным" очередной пуск ракеты КНДР

Крупный пожар возник на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе

Экс-посол США в Украине сомневается в готовности РФ согласится на миротворческую миссию на всей неподконтрольной части Донбасса

Сотрудница "Укрпочты" в Мариуполе присвоила 100 тыс. грн комиссионных платежей

Суд во Львове избирает меру пресечения Сакварелидзе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4517.html
РЕКЛАМА