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01:05 16.09.2017

Совбез ООН назвал "крайне провокационным" очередной пуск ракеты КНДР

Члены Совета Безопасности осудили очередной пуск ракеты КНДР, назвав его крайне провокационным.

"Совет Безопасности осуждает крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР", - зачитал журналистам председатель СБ ООН в сентябре, постпред Эфиопии при ООН Текеда Алему заявление для прессы СБ ООН.

Как отмечается в заявлении, "СБ ООН подчеркнул, что все государства-члены должны в полной мере, всесторонне и незамедлительно выполнять все соответствующие резолюции СБ ООН".

Члены Совета Безопасности также заявили о "жизненно важной необходимости" КНДР "незамедлительно показать искреннюю приверженность денуклеаризации посредством конкретных действий" и подчеркнули важность работы над снижением напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.

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