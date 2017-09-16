Совбез ООН назвал "крайне провокационным" очередной пуск ракеты КНДР

Члены Совета Безопасности осудили очередной пуск ракеты КНДР, назвав его крайне провокационным.

"Совет Безопасности осуждает крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР", - зачитал журналистам председатель СБ ООН в сентябре, постпред Эфиопии при ООН Текеда Алему заявление для прессы СБ ООН.

Как отмечается в заявлении, "СБ ООН подчеркнул, что все государства-члены должны в полной мере, всесторонне и незамедлительно выполнять все соответствующие резолюции СБ ООН".

Члены Совета Безопасности также заявили о "жизненно важной необходимости" КНДР "незамедлительно показать искреннюю приверженность денуклеаризации посредством конкретных действий" и подчеркнули важность работы над снижением напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.