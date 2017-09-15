События

22:01 15.09.2017

Сотрудница "Укрпочты" в Мариуполе присвоила 100 тыс. грн комиссионных платежей

В Мариуполе будут судить сотрудницу "Укрпочты", которая присвоила более 100 тыс. грн комиссионных платежей, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что досудебное расследование проводили органы полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области. Правоохранители установили, что 30-летняя женщина, занимая должность оператора почтовой связи Центра почтовой связи №5 Мариуполя Донецкой дирекции Украинского государственного предприятия "Укрпочта", на протяжении 2015 года незаконно присваивала деньги.

По данным полиции, обвиняемая вела контроль над кассовыми отчетами всех почтовых отделений Центра почтовой связи №5 о принятых платежах от населения за коммунальные услуги. Сотрудница имела доступ к электронным автоматизированным системам, благодаря чему могла распоряжаться деньгами центра. Она меняла данные в системе, занижая суммы комиссионных платежей, а разницу перечисляла на свой счет в банке.

Обвинительный акт направлен в Жовтневый районный суд Мариуполя. Женщине грозит до 8 лет тюремного заключения за правонарушения, предусмотренные ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч. ч.1, 2 ст.200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) УК Украины.

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