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21:03 15.09.2017

Кличко заверяет, что жители взорвавшегося летом дома на Голосеевском проспекте получат постоянное жилье

Городской голова Киева Виталий Кличко обещает, что столичные власти обеспечат постоянным жильем проживавших в доме на Голосеевском проспекте, 70, в котором в июле произошел взрыв.

"К сожалению, затягивается экспертная оценка. Я буду выяснять и требовать четкой информации о причинах взрыва. Есть много спекуляций на эту тему. (…) Мы решаем задачу по обеспечению пострадавших постоянным жильем и материальной помощью в установленном законом порядке. Я подписал соответствующее распоряжение", - сказал В.Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба городского головы.

Он рассчитывает, что до конца года жители дома будут обеспечены жильем, в настоящее время департамент строительства и жилищного обеспечения осуществляет расчеты необходимой жилой площади.

По словам мэра, дом на Голосеевском проспекте в аварийном состоянии. Согласно выводам экспертов, его нельзя эксплуатировать, а жители должны быть переселены. В доме было 17 квартир, зарегистрированы 68 граждан. Сейчас жителям оказывают социальную помощь и всем предложили временное жилье.

Как сообщалось, 8 июля произошел взрыв в трехэтажном жилом доме по просп. Голосеевский, 70. В результате взрыва погибли 2 человека, пострадали 6 человек. Разрушено два этажа в одном из подъездов здания.

Киевские власти предоставили всем желающим жителям дома временное жилье. Согласно выводам экспертов, реконструкция здания на Голосеевском проспекте, 70 не целесообразна.

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