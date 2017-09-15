Неизвестный с железной трубой напал на главу московского штаба Навального в РФ

Координатор московского предвыборного штаба Алексея Навального Николай Ляскин подвергся нападению в Москве. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw — Николай Ляскин (@nlyaskin) 15 вересня 2017 р.

Неизвестный напал на него сзади и несколько раз ударил железной трубой. Ляскин также разместил фотографию, на которой изображено орудие нападения. Нападавший скрылся.