События

19:59 15.09.2017

Неизвестный с железной трубой напал на главу московского штаба Навального в РФ

Координатор московского предвыборного штаба Алексея Навального Николай Ляскин подвергся нападению в Москве. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

Неизвестный напал на него сзади и несколько раз ударил железной трубой. Ляскин также разместил фотографию, на которой изображено орудие нападения. Нападавший скрылся.

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Интерфакс-Украина
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