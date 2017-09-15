События

19:57 15.09.2017

Неизвестный с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих с молотком во Франции

Во Франции в городе Шалон-сюр-Соне днем в пятницу, неизвестный мужчина напал с молотком на прохожих. Полиция ведет его поиски.

Сообщение о нападении в Twitter опубликовала пресс-служба префектуры Сона и Луара.

«Мужчина напал на двух женщин с молотком, одна из них получила нетяжелые ранения головы», — говорится в сообщении префектуры.

Нападавший был в черной одежде, а его лицо было скрыто. Кроме того, известно, что во время нападения он кричал «Аллах Акбар». Мужчине удалось скрыться с места происшествия, полиция ведет его поиски, женщинам оказана медицинская помощь.

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Интерфакс-Украина
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