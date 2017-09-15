События

19:21 15.09.2017

СБУ пресекла проведение в Киеве финансируемой из РФ фейковой акции якобы родственников участников АТО

Служба безопасности Украины сообщает о предупреждении попытки проведения в Киеве фэйковой акции протеста от имени так называемых "Собраний матерей участников АТО", профинансированной подконтрольными спецслужбам РФ лицами, которые скрываются от украинского правосудия на территории РФ.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 150 грн почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников АТО… При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической операции среди "протестующих" не было", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, "собрания" должны были создать почву для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в Украине.

Как сообщалось, на минувшей неделе СБУ сообщила о пресечении проведения аналогичной акции во Львове.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Запорожской области задержан на взятке замначальника колони

НАБУ проводит обыски в Днепре в рамках расследования возможного незаконного обогащения нардепа Дейдея

В киевской галерее застрелился мужчина

Суд арестовал экс-министра юстиции Украины Лавриновича

Женщина попала под трамвай в районе Куреневского парка в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Неизвестный с железной трубой напал на главу московского штаба Навального в РФ

Неизвестный с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих с молотком во Франции

Боевики с полуночи 14 раз открывали огонь по силам АТО

Никто не запрещал украинским военным в зоне АТО открывать огонь при угрозе их жизни - Полторак

Британский премьер заявляет о высокой вероятности новых терактов в стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА