СБУ пресекла проведение в Киеве финансируемой из РФ фейковой акции якобы родственников участников АТО

Служба безопасности Украины сообщает о предупреждении попытки проведения в Киеве фэйковой акции протеста от имени так называемых "Собраний матерей участников АТО", профинансированной подконтрольными спецслужбам РФ лицами, которые скрываются от украинского правосудия на территории РФ.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 150 грн почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников АТО… При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической операции среди "протестующих" не было", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, "собрания" должны были создать почву для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в Украине.

Как сообщалось, на минувшей неделе СБУ сообщила о пресечении проведения аналогичной акции во Львове.