Боевики с полуночи 14 раз открывали огонь по силам АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 14 раз открывали огонь в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ходе 5-ти наиболее угрожающих обстрелов силы АТО открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в "Фейсбуке".

В целом обстановка в зоне АТО в этот день не претерпела серьезных изменений. Боевики продолжали обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, иногда используя минометы калибра 82 мм.

На Луганском направлении НВФ выпустили 15 мин по украинским позициям вблизи Новотошковского.

На Приморском направлении противник трижды из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям сил АТО в районе Талаковки. Под вражеским огнем из гранатометов дважды оказались укрепления на подступах к Водяному.

На Донецком направлении крупнокалиберные пулеметы боевиков работали вблизи Зайцевого и Авдеевки. Также зафиксирован обстрел из стрелкового оружия у шахты Бутовка.