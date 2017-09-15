События

18:40 15.09.2017

Никто не запрещал украинским военным в зоне АТО открывать огонь при угрозе их жизни - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак опроверг информацию о том, что украинским военнослужащим в зоне АТО запрещено открывать огонь, когда есть угроза их жизни.

"Никто не запрещал военнослужащим открывать огонь, когда есть угроза жизни наших военных или угроза захвата наших позиций или угроза проведения наступательных действий. Такого никогда не было и не будет", - сказал С.Полторак во время брифинга во Львовской области, сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу.

По его словам, информация о запрете отвечать огнем в районе проведения АТО в случаях, когда есть прямая угроза жизни военнослужащих – провокация.

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Интерфакс-Украина
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