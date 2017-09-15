События

18:30 15.09.2017

В Запорожской области задержан на взятке замначальника колони

В Запорожской области во время получения взятки задержан заместитель начальника исправительно-трудовой колонии региона.

Как сообщили в пятницу в пресс-центре управления СБУ в Запорожской области, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой задержали замначальника колонии на его рабочем месте во время получения взятки.

"Правоохранительные органы выяснили, что подполковник внутренней службы вымогал деньги от родственников осужденных за содействие в условно-досрочном освобождении лиц, отбывающих наказание в колонии. А взятку в сумме 9 тыс. грн получил за решение вопроса об освобождении осужденного", - отметили в СБУ,

По факту получения взятки открыто уголовное производство по ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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Интерфакс-Украина
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