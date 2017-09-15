Британский премьер заявляет о высокой вероятности новых терактов в стране

Уровень террористической угрозы в Великобритании оценивается как "серьезный", заявила премьер-министр Тереза Мэй в пятницу.

"Уровень угрозы остается серьезным, это означает, что вероятность новых террористических атак высока", - сказала Т.Мэй в эфире телеканала "Скай-ньюс".

Она также призвала жителей страны быть бдительными и осторожными. По ее словам, в британской столице будет значительно увеличено количество стражей порядка, в частности, на транспортных объектах.

Британский премьер назвала совершенный ранее в пятницу теракт "подлым" нападением.

"Очевидно, что это взрывное устройство было нацелено на то, чтобы причинить значительный вред", - добавила Т.Мэй.

Кроме того, она выразила слова поддержки всем пострадавшим, а также отметила высокий уровень профессионализма спасателей и сотрудников полиции, прибывших на место теракта.

Ранее сообщалось о том, что в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне произошел взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 22 человека, в том числе дети. Их жизням ничего не угрожает.

В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.