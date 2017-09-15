Уровень уличной преступности в Киеве снизился на 45% после усиления режима работы полиции

С начала профилактической отработки уровень преступности в Киеве снизился на 45%, сообщает начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева, с 8 сентября 2000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном режиме следят за порядком в столице, патрулируют улицы, особенно места массового сбора людей.

"Основная задача сотрудников – отработка всех ситуаций, связанных в первую очередь с террористической безопасностью граждан, подозреваемыми лицами, раскрытием преступлений, предотвращение преступлений, задержание преступников, а также лиц, которые нарушают административные нормы", - отметил руководитель киевской полиции.

Кроме того, по словам А.Крищенко, сейчас в Киеве уровень преступности в разы снизился. "Преступлений на улице меньше на 45%. Что касается ограблений: их совершено на 40% меньше и практически половина из них была раскрыта. Поэтому отработка будет продолжаться", - указал он.

Как сообщалось, вечером 8 сентября в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир – 7-летняя девочка имеет ожег первой степени, ее жизни ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом), позже в полиции допустили, производство может быть переквалифицировано на ст.258 УК (теракт).

По данным МВД, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла от 600 г до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.

После произошедшего полиция с привлечением сотрудников Национальной гвардии Украины усилила патрулирование центра Киева и столичного метрополитена.