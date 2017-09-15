Прокуратура попросит суд избрать Сакварелидзе меру пресечения в виде личного обязательства

Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании члену партии "Рух новых сил" Давиду Сакварелидзе меры пресечения в виде личного обязательства.

"На судебном заседании, которое состоится в понедельник, 18 сентября, в 09.30, прокуратура намерена просить Галицкий районный суд избрать для Д.Сакварелидзе наиболее мягкую меру пресечения - личное обязательство", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу.

После судебного заседания Д.Сакварелидзе приглашен на допрос для дачи показаний.

Таким образом, в Генпрокуратуре указали на безосновательность намерений отдельных народных депутатов Украины просить суд взять на поруки Д.Сакварелидзе.

В соответствии со ст. 179 Уголовного процессуального кодекса Украины, личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязательства выполнять возложенные на него следственным судьей, судом обязанности, предусмотренные ст. 194 этого кодекса.

Как сообщалось, 14 сентября соратнику экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Д.Сакварелидзе объявили о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября.

Согласно озвученной правоохранителем информации, Д.Сакварелидзе подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

10 сентября вечером М.Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у КПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.