Количество погибших на производстве в Украине за 8 мес. снизилось на 5%

На предприятиях Украины с января по 3 сентября 2017 года смертельно травмированы 229 чел., что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (240 чел.), сообщила Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на данные оперативного учета.

Как уточняет Гоструда, за указанный период основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, связанным с производством, были дорожно-транспортные, наезды транспортных средств и происшествия на железнодорожном транспорте - 74 чел. (32% общего количества погибших), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 42 чел. (18%), падения пострадавших – 33 чел. (14%), действие движущихся предметов и деталей – 22 чел. (10%), поражения электротоком - 17 чел (7%), взрывов - 16 чел. (7%),

В августе 2017 года на предприятиях Украины смертельно травмировано 33 чел., тогда как в аналогичном периоде 2016-го - 37 чел (снижение на 11%).

Кроме того, как сообщает Гоструда, в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года смертельно травмировано 6 чел.: два - на предприятиях Киевской области, по одному - на предприятиях Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областей. В том числе на предприятиях транспорта погибли 2 человека, в котлонадзоре, машиностроении, жилищно-коммунальном хозяйстве, и в социально-культурной сфере – по одному.

Как сообщалось, на предприятиях Украины в течение 2016 года смертельно травмировано 397 чел., что на 6% больше по сравнению с 2015 годом (375 чел.).

В том числе за год в результате боевых действий на востоке страны на производстве погиб один человек, тогда как за весь 2015 год из-за боевых действий - 20.

Основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, связанным с производством, в прошлом году были дорожно-транспортные происшествия и наезды транспортного средства - 136 чел. (34% общего количества погибших), падения пострадавших – 65 чел. (16%), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 61 чел. (15%), действие движущихся предметов и деталей – 46 чел. (12%), поражение электрическим током – 29 чел. (7%).