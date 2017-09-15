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15:31 15.09.2017

Украина и Израиль проведут переговоры о реадмиссии

Для решения вопроса о реадмиссии Украина и Израиль планируют создать общую рабочую группу на уровне посольств и специалистов миграционных служб, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

В обнародованном в пятницу сообщении отмечается, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром внутренних дел Израиля Арье Дери обсудил диспропорцию касательно отказов в аэропортах для украинских граждан в рамках "безвиза".

"Нам нужно серьезно подумать, как избежать этой ситуации. Я знаю, что с вашей стороны были предложения изменить процесс контроля при пересечении границы. Мы готовы это обсудить в рамках законодательства. Но с другой стороны, мы также просим вас отнестись с уважением к нашим гражданам, не ставя их во "второй сорт", когда они осуществляют перелет. Это очень важно для нас", - призвал министр внутренних дел Украины, обращаясь к израильскому коллеге.

В свою очередь А.Дери сообщил, что отмена виз привела к стремительному росту желающих получить убежище. Министр также отметил, что правительство Израиля рассматривает Украину как "Safe State" ("безопасная страна"), поэтому ходатайства украинцев о получении убежища будут рассматриваться в разы быстрее.

"Мы на уровне руководства страны и министерств сделали большую работу, чтобы урегулировать этот вопрос", - добавил глава МВД Израиля.

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