События

15:24 15.09.2017

Запрет на въезд в США должен быть более жестким - Трамп

Запрет на въезд в Соединенные Штаты для иностранных граждан должен быть гораздо более жестким, заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, комментируя теракт в лондонском метро.

"Запрет на въезд в США должен быть гораздо шире, жестче и более конкретным", - написал Д.Трамп в микроблоге в "Твиттере".

"Но какая глупость - это было бы не политкорректно", - добавил американский президент.

В серии "твитов", посвященных теракту, произошедшему в метро в Лондоне ранее в пятницу, американский президент вновь назвал террористов "неудачниками" и заявил, что меры по отношению к ним должны быть жестче.

"С неудачниками-террористами надо обращаться куда более жестко. Интернет - это их главный инструмент вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучшим способом", - написал Д.Трамп.

По последним данным лондонских властей, в результате подрыва самодельного взрывного устройства в на станции метро "Парсонс грин" пострадали 22 человека, включая детей. В полиции Лондона квалифицировали происшедшее как теракт.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд арестовал экс-министра юстиции Украины Лавриновича

Женщина попала под трамвай в районе Куреневского парка в Киеве

Миротворцы ООН на Донбассе будут частично подчинены РФ как члену Совбеза

Количество нарушений с применением легкого и стрелкового вооружения в зоне АТО возросло на треть

Киев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Израиль проведут переговоры о реадмиссии

Великобритания продолжит поддерживать Украину после Brexit

Прогноз погоды: когда погода порадует теплом

Украине нужно активнее продвигать идею предоставления США летального вооружения с привлечением диаспоры - экс-посол США в ООН

Не менее 18 человек, в том числе дети, пострадали в результате теракта в Лондоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа женских джинсов
РЕКЛАМА