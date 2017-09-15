Великобритания продолжит поддерживать Украину после Brexit

Лондон не уменьшит политическую и практическую поддержку Украины после выхода Великобритании из состава Европейского Союза, заявил министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Данкан (Alan Duncan).

Как сообщает в пятницу посольство Великобритании в Украине на странице в соцсети Фейсбук, А.Данкан 15 сентября начал свой первый официальный визит в Украину, в ходе которого намерен встретиться представителями украинской власти, в частности с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"Мне очень приятно осуществить свой первый визит в Украину, и я с нетерпением жду дискуссии по результатам работы над приоритетными реформами, о которых мы говорили на Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине. Очевидно, что безопасность и успех Украины имеют большое значение для Великобритании, Европы и всего мира. Я призываю украинскую власть удвоить усилия для воплощения широкой программы изменений с акцентом на преодоление коррупции, пенсионной и медицинской реформах, а также реформе судебной системы", - цитирует А.Данкана пресс-служба посольства.

Он заверил, что Великобритания бок о бок стоит с украинским народом в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Хочу заверить, что с выходом Британии из состава Евросоюза наша политическая и практическая поддержка не уменьшится. Мы остаемся сторонниками Украины в долгосрочной перспективе и полностью поддерживаем ее путь к большей интеграции с Европой", - сказал министр.

Отмечается, что А.Данкан также проведет встречу с крымскими правозащитниками, чтобы узнать о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму после незаконной аннексии полуострова Россией.

"Я также встречусь с крымскими правозащитниками для обсуждения ситуации с правами человека в Крыму, которая продолжает ухудшаться. Великобритания не признает и не будет признавать незаконной аннексию Крымского полуострова Россией. Крым - это Украина", - сказал А.Данкан.