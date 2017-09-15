Женщина попала под трамвай в районе Куреневского парка в Киеве

В Киеве в районе Куреневского парка трамвай сбил переходившую в неположенном месте пути женщину, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В обнародованном в пятницу днем сообщении отмечается, что инцидент произошел в 9:45 на ул.Кирилловская возле Куреневского парка.

"Водитель вагона, который двигался маршрутом №12, успел быстро отреагировать, но пневматическая система трамваем не позволила быстро остановиться", - пояснили в горадминистрации.

В результате пострадавшая получила значительные травмы и была госпитализирована, ей предоставляется вся необходимая помощь.