Прогноз погоды: когда погода порадует теплом

В Украине в ближайшие сутки, 16 сентября, будет преобладать сухой и теплый воздух, на крайнем западе прохладный и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в стране осадков не предвидится, лишь на крайнем западе днем небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, в южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях 13-18°. Днем в западных и северных областях 21-26°, местами 16-19°, на остальной территории 25-31°.

В Киеве 16 сентября без осадков; температура ночью около 10°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 сентября самая высокая температура днем была 29,6° в 1903 году, самая низкая ночью 1,2° в 1953 году.

В Украине в воскресенье, 17 сентября, без осадков, лишь в западных областях, ночью и в северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западе и севере на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°. Днем в западных, северных и Винницкой областях 24-29 ° (на крайнем западе 17-22°), на остальной территории 29-34°.

В Киеве 17 сентября ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

По состоянию на пятницу, 15 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в Днепре в районе Киева 17°.