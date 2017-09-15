Украине нужно активнее продвигать идею предоставления США летального вооружения с привлечением диаспоры - экс-посол США в ООН

Украине необходимо повысить активность продвижения идеи предоставления ей летального вооружения со стороны США и активнее привлекать к этому процессу украинскую диаспору, заявил бывший посол США в ООН Джон Болтон.

"Украина должна представить свою позицию в Администрации президента (США – ИФ.), в Конгрессе, и будем надеяться, это убедит людей, что помощь летальным вооружением необходима", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу.

Д.Болтон отметил, что важную роль в продвижении темы предоставления Украине летального вооружения может сыграть украинская диаспора в США.

"Как и со всем другим, в США необходимо привлечь к этому внимание. На данный момент вы соревнуетесь с Северной Кореей, поэтому вам необходимо повысить уровень активности и видимости вопроса, сделать его более понятным. Такие действия потребуют большей активности украинских дипломатов, большей активности американских граждан, возможно украинского происхождения", - сказал экс-посол США в ООН