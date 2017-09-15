События

13:52 15.09.2017

Не менее 18 человек, в том числе дети, пострадали в результате теракта в Лондоне

Теракт в метрополитене Лондона привел к травмам 18 человек, среди пострадавших есть дети, сообщили в лондонской службе "Скорой помощи" в пятницу.

"Мы можем подтвердить госпитализацию 18 человек после инцидента на станции метро "Парсонс грин", - сообщила журналистам помощник руководителя столичной службы "Скорой помощи" Наташа Уиллс.

По ее словам, на место происшествия прибыли первые кареты "Скорой помощи" уже спустя пять минут после вызова медиков.

Ранее сообщалось, что в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне произошел взрыв. Медики забирали с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.

В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт.

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