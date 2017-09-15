В ПП "Шегини" задержали пенсионера при попытке перемещения украинок в секс-рабство

В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границу полиция задержала 69-летнего жителя. г.Стрый (Львовская обл.) при попытке перемещения через границу двух женщин с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в ФРГ.

Как сообщает в пятницу департамент коммуникации полиции Львовской области, правонарушитель подыскивал находившихся в тяжелом материальном положении женщин и обещал им высокие доходы за предоставление сексуальных услуг в Германии.

"Пострадавшие – жительницы Днепропетровской и Харьковской обл. 22 и 26 лет, обе имеют на содержании детей. В полиции рассказали, что мужчина лично изготовил заграничные биометрические паспорта пострадавшим и взял на себя все расходы за перемещение за границу".

Следователи Главного управления Национальной полиции Львовской обл. задержали злоумышленника по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 УК Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).