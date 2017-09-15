Печерский райсуд остановил до 17 сентября решение об экстрадиции брата Саакашвили из Украины

Печерский районный суд г.Киева открыл административное производство по иску Давида Саакашвили, брата лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили об отмене решения о его принудительной экстрадиции из Украины, и остановил действие этого решения до 17 сентября, сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, рассмотрение дела по иску Д.Саакашвили назначено на 19 сентября в помещении Печерского райсуда г.Киева по ул. Крещатик, 42-А.

"Истребовать у Печерского районного отдела Главного управления Государственной миграционной службы в г.Киеве материалы, послужившие основанием для принятия решения о принудительном возвращении Давида Саакашвили, гражданина Грузии, 1973 года, в страну происхождения или третью страну", - цитирует пресс-служба партии постановление суда.

Другим постановлением, как сообщает пресс-служба "Руха новых сил", суд остановил действие решения Печерского райотдела Госмиграционной службы от 2 сентября 2017 о принудительном возвращении из Украины гражданина Грузии Д.Саакашвили до 17 сентября.

Как сообщалось, 2 сентября 2017 года Д.Саакашвили был задержан в Киеве возле дома, где он проживает.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что Государственная миграционная служба отменила разрешение на проживание в Украине Д.Саакашвили в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.

"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - сказал А. Шевченко.

Он тогда отметил: "Сейчас принимается решение о возвращении иностранного гражданина, в принципе, в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

А.Шевченко уточнил, что гражданин Грузии Д.Саакашвили совершил нарушение, предусмотренное ч.1 ст.203 Кодекса Украины об административных правонарушениях, - проживание в Украине по недействительным документам.

"(Он - ИФ) дал свои письменные пояснения, по которым видно, что он не работает с апреля 2017 года в той компании, где ранее был трудоустроен", - добавил директор департамента.

В партии "Рух новых сил" сообщали, что Д.Саакашвили задержали возле его дома рано утром без предъявления обвинений и вывезли в неизвестном направлении, и соратники М.Саакашвили более 4 часов пытались выяснить, где находится Давид.