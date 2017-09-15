События

12:45 15.09.2017

И.о.начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний уведомили о подозрении в организации пыток

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ввиду сложившейся в Одесском СИЗО ситуации следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в организации пыток исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

"Критическая ситуация в Одесском СИЗО, где подсудимым была убита работница учреждения, а руководство Пенитенциарной службы организовало массовое избиение находящихся стало последней каплей. В четверг, 14 сентября, следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в организации пыток удерживаемых исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции", - написал он в своей странице в "Фейсбук" в пятницу.

Позже в пресс-службе прокуратуры Одесской области отметили, что указанный руководитель управления обоснованно подозревается в том, что, будучи возмущенным фактом убийства сотрудницы СИЗО, в сговоре с неустановленными работниками Государственной уголовно-исполнительной службы, организовал пытки удержанных.

"Незаконные действия были направлены на запугивание и наказание лиц, содержащихся в Одесском следственном изоляторе. В результате погрома, по данным следствия, вызвана сильная физическая боль 15 заключенным", - отмечается в сообщении.

Должностное лицо уведомлено о подозрении по ч.3 ст.27 (статья "Виды соучастников". Ч.3 - Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления (преступлений) или руководившее его (их) подготовкой или совершением. Организатором также является лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, или лицо, обеспечивавшее финансирование или организовывавшее сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации), ч.2 ст.127 (Пытки) УК Украины

По словам Ю.Луценко, принципиальная позиция уполномоченного Верховной Рады Украины Валерии Лутковской "стала стартом решительных изменений".

"По моему представлению премьер-министр В.Гройсман поручил министру юстиции провести реорганизацию Пенитенциарной службы. Основные задачи: полное обновление руководящего состава, повышение зарплаты служащим до 7 тыс. грн, приведение площади содержания заключенных к европейским требованиям, конкретные антикоррупционные решения в вопросах тюремного производства, питания, решений об УДО. Соответствующее решение Кабмина вступило в силу", - написал генпрокурор.

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