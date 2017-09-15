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11:59 15.09.2017

Руководство Каталонии призывает Мадрид к диалогу по референдуму

Глава женералитата - органа исполнительной власти в Каталонии, Карлес Пучдемон, вице-премьер каталонского правительства Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкаделл и алькальдеса (глава городского совета) Барселоны Ада Колау направили совместное послание королю Испании Фелипе VI и председателю испанского правительства Мариано Рахою с просьбой одобрить проведение референдума о самоопределении этого автономного сообщества, сообщает в пятницу испанская газета "Паис".

В послании содержится призыв к высшему руководству Испании начать открытый и безусловный диалог относительно того, каким образом каталонцы могут провести референдум.

"В демократических системах политические конфликты решаются через политические предложения, которые являются следствием переговоров и диалога. Между Каталонией и испанским государством существует очевидный политический конфликт, который заходит далеко, и мы пытаемся урегулировать его с максимальной степенью согласия. Мы были, остаемся и будем настроены на постоянный диалог", - отмечается в послании.

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Проведение референдума о самоопределении Каталонии намечено на 1 октября. Между тем, Конституционный суд Испании приостановил действие закона о проведении этого референдума.

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса предписал органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии. Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно следить за подготовкой властей Каталонии к референдуму.

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