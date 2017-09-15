Парламент Швеции проголосовал против вотума недоверия премьер-министру страны из-за скандала с IBM

Шведский парламент не поддержал предложение о вотуме недоверия премьер-министру Стефану Лёвену, сообщили в пятницу западные СМИ.

"За" вотум проголосовали лишь 43 депутата из 349 членов парламента.

Предложение о вотуме недоверия С.Левену ранее внесла партия "Демократы Швеции".

Причиной такого шага стал скандал, связанный с возможной утечкой секретных данных после того, как в 2015 году транспортное управление Швеции приняло решение заключить с компанией IBM контракт по IT-обслуживанию ведомства. В результате в распоряжении компании оказалась вся база данных управления, в которой были в том числе сведения, касающиеся армии и полиции.

Таким образом, к базе данных получили доступ иностранцы, которые не были допущены шведскими спецслужбами до работы с секретными данными.

Ранее в связи со скандалом в отставку по собственному желанию подали министр внутренних дел Андерс Игеман и министр инфраструктуры Анна Юханссон.