События

11:49 15.09.2017

Дипломаты проверяют наличие граждан Украины среди пострадавших при взрыве в вагоне лондонского метро

Посольство Украины в Великобритании проверяет, есть ли среди пострадавших в результате взрыва в поезде на станции лондонского метро "Парсонс Грин" украинцы.

"Полиция Лондона работает на месте взрыва ParsonsGreen. Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших", - сообщает посольство в официальном аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу.

Ранее интернет-портал британской газеты "Сан" сообщил, что небольшой взрыв прогремел в пятницу в поезде на станции лондонского метро "Парсонс Грин". По свидетельствам очевидцев, которых цитирует издание, у некоторых пострадавших ожоги лиц. После взрыва возникла паника.

Вагону нанесен незначительный ущерб. Движение метро на участке линии, на котором расположена станция, прервано. Полиция ведет расследование происшествия.

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