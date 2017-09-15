Госпогранслужба инициирует изменения в законодательство для обеспечения безопасности

Для обеспечения пограничной безопасности Государственная пограничная служба Украины инициирует изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины.

"Соответствующий законопроект за номером 5442 был зарегистрирован еще в конце прошлого года. Сейчас он проходит необходимое согласование и находится на рассмотрении в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности", - отмечается в опубликованном в пятницу пресс-службой Госпогранслужбы Украины сообщении.

Внесение изменений обусловлено тем, отмечают в ведомстве, что результаты реализации задач органов Госпогранслужбы на государственной границе Украины и в пределах контролируемых пограничных районов не всегда эффективны, прежде всего, из-за несовершенства и несоответствия законодательства относительно производства по делам об административных правонарушениях в пограничной сфере условиям настоящего.

"Внесение изменений в ряд статей КоАП (Кодекса об административных правонарушениях – ИФ) и установление новых видов административной ответственности и дополнения в некоторые законы Украины позволит усовершенствовать меры, принимаемые пограничниками по противодействию нелегальной миграции на государственной границе и другим правонарушения в пограничной сфере", - говорится в сообщении.

В частности, в настоящее время Кодексом Украины об административных правонарушениях за совершение злостного неповиновения законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы и нарушение иностранцами правил пребывания в Украине определена ответственность в виде незначительного штрафа (максимальный размер 850 грн), не является препятствием и не останавливает иностранца –правонарушителя от противоправных действий.

"При этом отсутствие наказания в виде административного ареста за незаконное пересечение госграницы группой лиц побуждает организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу осуществлять именно групповые переправки нелегальных мигрантов. Именно поэтому пограничная служба инициирует приближение ответственности за ряд правонарушений санкции за совершение коррупционных правонарушений, ведь нарушения в сфере противодействия нелегальной миграции несут угрозу международному правопорядку.

Кроме того, Госпогранслужба инициирует введение ответственности и за ряд других правонарушений, среди которых за намерения въехать в Украину иностранцев и лиц без гражданства, которым уполномоченными органами при определенных обстоятельствах принято решение о запрете въезда в Украину, и привлечение к ответственности за незаконное пересечение линии соприкосновения в районе проведения АТО и тому подобное.

Также рассматривается подсудность судебных дел об административным правонарушениям, что позволит органам Госпогранслужбы эффективно противодействовать административным правонарушениям, предусмотренным отдельными статьями КоАП, которые оказываются не только в КПВВ на административной границе между АР Крым и материковой частью Украины, но и в других пунктах пропуска через государственную границу.