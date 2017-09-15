События

11:23 15.09.2017

Заключение в отношении главы Черкасского аэропорта по обвинению в получении взятки передано в суд

Прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора КП "Аэропорт Черкассы" Черкасского областного совета и его пособника, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Согласно сообщению прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что обвиняемые в течение июня текущего года требовали неправомерную выгоду в сумме 70 тыс. грн и получили первую часть взятки в сумме 50 тыс. грн от директора одного из обществ города за подготовку пакета документов и последующее подписание договора аренды помещения и земельного участка, находящегося на балансе аэропорта.

Указанные лица 16 июня были задержаны.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

КП "Аэропорт "Черкассы" имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 тыс. м, что позволяет принимать самолеты с максимальным взлетным весом 190 тонн: Ил-12, -18, -76, Ту-134, -154, Як-42, Ан-2, -22.

В конце марта 2007 года аэропорт получил сертификат, который признает пригодность объекта к эксплуатации воздушных судов.

В 2009 году правительство приняло решение открыть пункт пропуска через государственную границу в Черкасском аэропорту.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек

В вагоне лондонского метро прогремел взрыв

Боевики за сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

КНДР вновь запустила ракету

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

ПОСЛЕДНЕЕ

Военнослужащий найден мертвым с огнестрельным ранением в в/ч на Львовщине

Руководство Каталонии призывает Мадрид к диалогу по референдуму

Парламент Швеции проголосовал против вотума недоверия премьер-министру страны из-за скандала с IBM

Дипломаты проверяют наличие граждан Украины среди пострадавших при взрыве в вагоне лондонского метро

Памятник герою конфедератов генералу Ли демонтирован в Далласе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на куклы на price.ua
РЕКЛАМА