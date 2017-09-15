Заключение в отношении главы Черкасского аэропорта по обвинению в получении взятки передано в суд

Прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора КП "Аэропорт Черкассы" Черкасского областного совета и его пособника, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Согласно сообщению прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что обвиняемые в течение июня текущего года требовали неправомерную выгоду в сумме 70 тыс. грн и получили первую часть взятки в сумме 50 тыс. грн от директора одного из обществ города за подготовку пакета документов и последующее подписание договора аренды помещения и земельного участка, находящегося на балансе аэропорта.

Указанные лица 16 июня были задержаны.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

КП "Аэропорт "Черкассы" имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 тыс. м, что позволяет принимать самолеты с максимальным взлетным весом 190 тонн: Ил-12, -18, -76, Ту-134, -154, Як-42, Ан-2, -22.

В конце марта 2007 года аэропорт получил сертификат, который признает пригодность объекта к эксплуатации воздушных судов.

В 2009 году правительство приняло решение открыть пункт пропуска через государственную границу в Черкасском аэропорту.