События

11:17 15.09.2017

Памятник герою конфедератов генералу Ли демонтирован в Далласе

В американском городе Даллас (штат Техас) завершен процесс демонтажа монумента одному из героев Конфедеративных Штатов Америки - генералу Роберту Ли, передает в пятницу телеканал Си-Би-Эс.

Решение о сносе памятника, который простоял в этом городе более 80 лет, было принято местным советом в начале сентября. По данным телеканала, на его демонтаж ушло около трех часов.

Ожидается, что теперь монумент будет находиться на авиационной станции ВМС США в Далласе.

Вопрос о сносе памятников конфедератам в США активно обсуждается в последнее время. Часть американского общества выступает за снос памятников генералам-конфедератам.

В августе уже демонтировали несколько памятников конфедератам - 15 августа бронзовый памятник солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны в США снесли в городе Дареме (штат Северная Каролина), еще два памятника демонтировали в Балтиморе (штат Мэриленд).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек

В вагоне лондонского метро прогремел взрыв

Боевики за сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

КНДР вновь запустила ракету

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

ПОСЛЕДНЕЕ

Военнослужащий найден мертвым с огнестрельным ранением в в/ч на Львовщине

Руководство Каталонии призывает Мадрид к диалогу по референдуму

Парламент Швеции проголосовал против вотума недоверия премьер-министру страны из-за скандала с IBM

Дипломаты проверяют наличие граждан Украины среди пострадавших при взрыве в вагоне лондонского метро

Заключение в отношении главы Черкасского аэропорта по обвинению в получении взятки передано в суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
спортивные костюмы в Украине на price.ua
РЕКЛАМА