Памятник герою конфедератов генералу Ли демонтирован в Далласе

В американском городе Даллас (штат Техас) завершен процесс демонтажа монумента одному из героев Конфедеративных Штатов Америки - генералу Роберту Ли, передает в пятницу телеканал Си-Би-Эс.

Решение о сносе памятника, который простоял в этом городе более 80 лет, было принято местным советом в начале сентября. По данным телеканала, на его демонтаж ушло около трех часов.

Ожидается, что теперь монумент будет находиться на авиационной станции ВМС США в Далласе.

Вопрос о сносе памятников конфедератам в США активно обсуждается в последнее время. Часть американского общества выступает за снос памятников генералам-конфедератам.

В августе уже демонтировали несколько памятников конфедератам - 15 августа бронзовый памятник солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны в США снесли в городе Дареме (штат Северная Каролина), еще два памятника демонтировали в Балтиморе (штат Мэриленд).