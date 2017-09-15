События

10:51 15.09.2017

Порошенко называет миротворческую миссию на Донбассе неотъемлемым компонентом минских договоренностей

Партнеры Украины в Европе и США поддерживают введение миротворческой миссии на всей территории Донбасса, поскольку она является неотъемлемой части "дорожной карты" Минских соглашений, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мне приятно, что представители Госдепа (США – ИФ) сказали, что поддерживают введение миротворцев на всей территории Донбасса. И наши партнеры в Европе – французы, британцы и немцы – поддерживают эту идею. Это не потому, что им хочется видеть больше вооруженных людей на Донбассе. Это – абсолютно неотъемлемый компонент "дорожной карты" Минских соглашений", - заявил он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

П.Порошенко отметил, что единственным существующим механизмом безопасности в мире является Совет безопасности ООН и миротворческие миссии под его эгидой.

"Возможно, я наихудший интерпретатор господина (президента РФ Владимира – ИФ) Путина, тут трудно подобрать правильные слова, если мы говорим об этой теме, но мы видим трансформацию, потому что с самого начала он полностью отбрасывал возможность обсуждения таких тем (ввода миротворцев на Донбасс – ИФ). Потом он сказал, что это будет вооруженная полицейская миссия, потом – миротворцы, но только на линии столкновения, потом снова же – по всей территории. Мы шаг за шагом подходим ближе к тому, что миссия будет на всей территории: и на неконтролируемой территории тоже", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что механизмом прямых переговоров является "Нормандский формат".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

Боевики за сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

КНДР вновь запустила ракету

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

Сакварелидзе во Львове вручили подозрение

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове автомобиль врезался в электроопору, погибли трое граждан Иордании

Украина движется к членству в НАТО и ЕС - Порошенко

На Закарпатье пограничники задержали автомобиль, в котором украинец вез 4 нелегалов

Оглашение приговора по делу о "событиях 2 мая" в Ильичевском горсуде запланировано на 18 сентября

Пожар, возникший на рынке "Колибрис" в Киеве, ликвидирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Роботы
РЕКЛАМА