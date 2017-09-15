Порошенко называет миротворческую миссию на Донбассе неотъемлемым компонентом минских договоренностей

Партнеры Украины в Европе и США поддерживают введение миротворческой миссии на всей территории Донбасса, поскольку она является неотъемлемой части "дорожной карты" Минских соглашений, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мне приятно, что представители Госдепа (США – ИФ) сказали, что поддерживают введение миротворцев на всей территории Донбасса. И наши партнеры в Европе – французы, британцы и немцы – поддерживают эту идею. Это не потому, что им хочется видеть больше вооруженных людей на Донбассе. Это – абсолютно неотъемлемый компонент "дорожной карты" Минских соглашений", - заявил он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

П.Порошенко отметил, что единственным существующим механизмом безопасности в мире является Совет безопасности ООН и миротворческие миссии под его эгидой.

"Возможно, я наихудший интерпретатор господина (президента РФ Владимира – ИФ) Путина, тут трудно подобрать правильные слова, если мы говорим об этой теме, но мы видим трансформацию, потому что с самого начала он полностью отбрасывал возможность обсуждения таких тем (ввода миротворцев на Донбасс – ИФ). Потом он сказал, что это будет вооруженная полицейская миссия, потом – миротворцы, но только на линии столкновения, потом снова же – по всей территории. Мы шаг за шагом подходим ближе к тому, что миссия будет на всей территории: и на неконтролируемой территории тоже", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что механизмом прямых переговоров является "Нормандский формат".