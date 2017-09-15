События

10:57 15.09.2017

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

США внесли в список антииранских санкций украинские авиакомпании "Дарт" и "Хорс".

Согласно сообщению на веб-сайте Министерства финансов США, такая мера применена в связи с тем, что указанные перевозчики сотрудничали с авиакомпаниями Caspian Air и Al-Naser Airlines посредством предоставления им самолетов и услуг (мокрый лизинг).

Caspian Air попал под санкции ввиду поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию. Авиакомпания Al-Naser попала под них из-за передачи, по меньшей мере, восьми самолетов Airbus A340 и одного самолета Airbus A320 в Иранскую Mahan Air, которая, в свою очередь, попала под санкции за предоставление финансовой, материальной и технологической поддержки указанному корпусу.

Как сообщалось, в мае 2017 года Европейская Комиссия включила в список авиалиний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещено функционировать внутри ЕС, в так называемый "черный список" украинскую авиакомпанию "Урга" (Кропивницкий).

Авиакомпания "Дарт" существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.

Авиакомпания "Хорс" с 1990 года специализируется на регулярных и чартерных авиаперевозках как внутри Украины, так и в страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

КНДР вновь запустила ракету

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

Сакварелидзе во Львове вручили подозрение

Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко называет миротворческую миссию на Донбассе неотъемлемым компонентом минских договоренностей

В Харькове автомобиль врезался в электроопору, погибли трое граждан Иордании

Украина движется к членству в НАТО и ЕС - Порошенко

На Закарпатье пограничники задержали автомобиль, в котором украинец вез 4 нелегалов

Оглашение приговора по делу о "событиях 2 мая" в Ильичевском горсуде запланировано на 18 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
спортивные энергетики на price.ua
РЕКЛАМА